Загиблі у Костянтинівці та Олексієво-Дружківці.

Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще семеро людей в області за добу зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 12 грудня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох – у Костянтинівці та одного – в Олексієво-Дружківці. Ще сімох людей в області за добу поранено.

У Шахівській громаді Покровського району пошкоджено будинки.

У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. В Олексієво-Дружківці пошкоджено 2 будинки і гараж, у Дружківці 6 людей поранені, пошкоджено 3 авто. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 376 людей, у тому числі 31 дитину.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 3766 цивільних загинули та 8581 зазнали поранень. Загальна кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.