В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині, ще семеро – поранені

Загиблі у Костянтинівці та Олексієво-Дружківці.

За добу росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині, ще семеро – поранені
Фото: Вадим Філашкін

Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще семеро людей в області за добу зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 12 грудня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох – у Костянтинівці та одного – в Олексієво-Дружківці. Ще сімох людей в області за добу поранено.

У Шахівській громаді Покровського району пошкоджено будинки.

У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. В Олексієво-Дружківці  пошкоджено 2 будинки і гараж, у Дружківці 6 людей поранені, пошкоджено 3 авто. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 376 людей, у тому числі 31 дитину.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 3766 цивільних загинули та 8581 зазнали поранень. Загальна кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies