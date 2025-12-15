За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 16 одиниць артилерії окупантів

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 16 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 8 по 14 грудня українські прикордонники знищили:
-
танки - 2
-
артилерія - 16
-
бойові броньовані машини – 7
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 38
-
склади БК та ПММ – 13
-
автомобільна та спецтехніка - 190
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 211
-
БпЛА тактичного рівня - 601
-
позиції та укриття ворога – 585
-
мости та переправи, маломірні плавзасоби та безпілотні катери - 11