За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 16 одиниць артилерії окупантів

Також прикордонники за тиждень знищили сім ББМ.

За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 16 одиниць артилерії окупантів
Українські прикордонники, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 16 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 8 по 14 грудня українські прикордонники знищили:

  • танки - 2

  • артилерія - 16

  • бойові броньовані машини – 7

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 38

  • склади БК та ПММ – 13

  • автомобільна та спецтехніка - 190

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 211

  • БпЛА тактичного рівня - 601

  • позиції та укриття ворога – 585

  • мости та переправи, маломірні плавзасоби та безпілотні катери - 11

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
﻿
