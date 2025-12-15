За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 16 одиниць артилерії окупантів

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

мости та переправи, маломірні плавзасоби та безпілотні катери - 11

З 8 по 14 грудня українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також прикордонники за тиждень знищили сім ББМ.

