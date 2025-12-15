Федоров: у Одесі відновили доступність мобільної мережі до 60%

Українські мобільні оператори відновлюють зв'язок, пошкоджений внаслідок російської атаки. Станом на зараз в Одесі вже відновили доступність мережі до 60%.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Одразу після атак інженерні бригади Vodafone, Київстар та lifecell перейшли в режим безперервної роботи”, - написав він.

Федоров зазначив, що у перші години після атаки росіян базові станції тримали зв’язок на акумуляторах, а надалі мережу підтримували генераторами. Для цього були сформовані додаткові бригади, зокрема з інших регіонів. Вони заправляють генератори та відновлюють пошкоджене обладнання.

Крім того, нові пункти незламності під’єднують до інтернету додатковими терміналами Starlink.