На Одещині світло відновили ще для 125 тисяч родин

На Одещині вдалося відновити світло ще для 125 тис. родин після російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як заначив Кіпер, це результат безперервної роботи енергетиків, які цілодобово працюють у складних умовах, щоб забезпечити мешканців регіону теплом і електропостачанням.

Глава ОВА зазначив, що система електропостачання зазнала серйозних пошкоджень, тому процес відновлення відбувається поступово.

"Система електропостачання пошкоджена серйозно, тому відновлення йде поступово, крок за кроком. Вдячний кожному фахівцю, який не зупиняється навіть у найскладніших ситуаціях", – ідеться у повідомленні.