На Одещині світло відновили ще для 125 тисяч родин

Проце відновлення електропостачання відбувається поступово.

Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

На Одещині вдалося відновити світло ще для 125 тис. родин після російських обстрілів. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як заначив Кіпер, це результат безперервної роботи енергетиків, які цілодобово працюють у складних умовах, щоб забезпечити мешканців регіону теплом і електропостачанням.

Глава ОВА зазначив, що система електропостачання зазнала серйозних пошкоджень, тому процес відновлення відбувається поступово.

"Система електропостачання пошкоджена серйозно, тому відновлення йде поступово, крок за кроком. Вдячний кожному фахівцю, який не зупиняється навіть у найскладніших ситуаціях", – ідеться у повідомленні.

  • У ніч на суботу Росія завдала масованого удару по півдню України, зокрема Одесі і Миколаєву. Міста залишилися без світла, води і опалення. 
﻿
