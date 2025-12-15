В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Свириденко: в Одесі після обстрілу відновили теплопостачання в усі райони міста

Уряд тримає ситуацію під постійним контролем.

Свириденко: в Одесі після обстрілу відновили теплопостачання в усі райони міста
прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

В Одесі після російського обстрілу повністю відновлено теплопостачання в усі райони міста. Наразі триває поетапний запуск окремих котелень.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА і відповідних служб щодо відновлення Одеси після обстрілів енергетичної інфраструктури. Електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово. Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень", – повідомила Свириденко.

За словами прем’єрки, централізоване водопостачання в Одесі також відновлене повністю.

"Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби за заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні", – зазначила вона.

Свириденко наголосила, що уряд тримає ситуацію під постійним контролем та подякувала комунальним службам, енергетикам і мешканцям міста за стійкість.

"Пошкодження енергосистеми суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу. Дякую енергетикам, комунальним службам, рятувальникам і всім, хто працює для якомога швидшого повернення світла і тепла в домівки людей", – додала вона.

  • У ніч на суботу Росія завдала масованого удару по півдню України, зокрема Одесі і Миколаєву. Міста залишилися без світла, води і опалення. 
