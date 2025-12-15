На Сумщині російський дрон скинув вибухівку на велосипедиста, чоловік загинув

На Сумщині унаслідок чергової атаки безпілотника загинув велосипедист. Росіяни скинули на чоловіка вибухівку.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 15 грудня близько 10:30 год у Великописарівській громаді Охтирського району росіяни атакували FPV-дроном велосипедиста. Унаслідок атаки 68-річний чоловік загинув.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).
