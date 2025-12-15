На Сумщині російський дрон скинув вибухівку на велосипедиста, чоловік загинув

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 грудня близько 10:30 год у Великописарівській громаді Охтирського району росіяни атакували FPV-дроном велосипедиста. Унаслідок атаки 68-річний чоловік загинув.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

На Сумщині унаслідок чергової атаки безпілотника загинув велосипедист. Росіяни скинули на чоловіка вибухівку.

