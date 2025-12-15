Наразі доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також "Азов" та "Хартія".

У першому кварталі 2026 року бригади ЗСУ отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє Міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Спрямовуємо фінансування бойовим бригадам для закупівлі того, що відповідає їхнім реальним потребам. У першому кварталі 2026 року військові отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence", – зазначає Денис Шмигаль.

Наразі доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія".

Завдяки маркетплейсу військові вже отримали безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки.

До системи підключено вже понад 100 виробників. Щоб обрати та отримати необхідну техніку, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

"Продовжуємо розширювати перелік виробників і доступних позицій маркетплейсу. Наша мета – щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань", – наголошує глава міноборони.