Під час форуму було представлено стратегічний документ "Політика розбудови доброчесності в Силах оборони України".

Міністерство оборони продовжує розбудовувати сучасну та прозору систему управління у сфері оборони, зменшуючи ризики корупції та підвищуючи ефективність забезпечення Сил оборони.

Про це під час Шостого Міжнародного форуму "Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони" повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, одним із найбільш показових результатів стала робота цифрової платформи DOT-Chain Defence — інноваційного інструменту, який дозволяє військовим підрозділам напряму замовляти оборонну продукцію у виробників без посередників.

Лише за чотири місяці функціонування системи військові отримали техніки більш ніж на 6 мільярдів гривень, що суттєво пришвидшило й підсилило процеси тилового забезпечення.

Під час форуму також було представлено новий стратегічний документ — "Політика розбудови доброчесності в Силах оборони України", який визначає перехід до стандартів НАТО у формуванні стійкої, професійної та прозорої культури в оборонному секторі.

Шмигаль підкреслив, що метою всіх ініціатив є побудова ефективної, сучасної та доброчесної системи управління, яка зміцнює сектор безпеки й оборони та наближає Україну до стандартів Альянсу.