Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Шмигаль: через DOT-Chain Defence військові вже отримали техніки на 6 мільярдів гривень

Під час форуму було представлено стратегічний документ "Політика розбудови доброчесності в Силах оборони України".

Шмигаль: через DOT-Chain Defence військові вже отримали техніки на 6 мільярдів гривень
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Міністерство оборони продовжує розбудовувати сучасну та прозору систему управління у сфері оборони, зменшуючи ризики корупції та підвищуючи ефективність забезпечення Сил оборони. 

Про це під час Шостого Міжнародного форуму "Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони" повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, одним із найбільш показових результатів стала робота цифрової платформи DOT-Chain Defence — інноваційного інструменту, який дозволяє військовим підрозділам напряму замовляти оборонну продукцію у виробників без посередників. 

Лише за чотири місяці функціонування системи військові отримали техніки більш ніж на 6 мільярдів гривень, що суттєво пришвидшило й підсилило процеси тилового забезпечення.

Під час форуму також було представлено новий стратегічний документ — "Політика розбудови доброчесності в Силах оборони України", який визначає перехід до стандартів НАТО у формуванні стійкої, професійної та прозорої культури в оборонному секторі.

Шмигаль підкреслив, що метою всіх ініціатив є побудова ефективної, сучасної та доброчесної системи управління, яка зміцнює сектор безпеки й оборони та наближає Україну до стандартів Альянсу.
