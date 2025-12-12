До Дня Сухопутних військ Третій армійський корпус презентує офіційний кліп та трек "Ми тут щоб жити" – музичний лейтмотив сучасної боротьби українських воїнів.

Сингл створений у співпраці з лейблом AB3.MUSIC, а у кліпі вперше зібрано разом кадри бійців відразу п'ятьох підрозділів корпусу: 3-ї ОШБр, 60-ї, 63-ї, 53-ї ОМБр та 125-ї ОВМБр.

"Після перших музичних мілітарі-проєктів "Епоха", "FPS" та "Camp3", які створили українські музиканти та військові корпусу, з’являється сингл "Ми тут щоб жити". Пісню написав один із воїнів корпусу – голос наших підрозділів, добровольців, піхоти. Тих, хто став основою оборони і сьогодні тримає фронт", – ідеться у повідомленні.

Проєкт відображає цінності, які відстоює Третій армійський корпус і став центральним твором рекрутингової кампанії з однойменною назвою. Переосмислення молодості та вайб посадки, боротьба за краще майбутнє, дружба та побратимство серед хаосу війни – те, що надихає всіх нас боротися, жити й творити всупереч ворогу.

Третя штурмова бригада, а згодом і Третій армійський корпус, стали новаторами у зображенні війни від першої особи. GoPro-відео з коментарями без фільтрів започаткували новітню еру трансляції бойових дій — чесно, так, як її бачать самі військові. Цей стиль став частиною культури корпусу, за його межами, а тепер і музики епохи війни: боротьба звучить так, як її переживають ті, хто виборює майбутнє країни.

Фото: Третій армійський корпус

"Текст народився спонтанно, це такий собі потік свідомості в контексті війни – я просто дозволив думкам конвертуватися у слова. Коли показав текст побратимам, виникла ідея поєднати його з фотками та відосами з боячок і просто буденного життя. Так з'явилася пісня “Ми тут, щоб жити” – чисто на імпровізації. Це не про мене. Це про нас усіх", – говорить автор пісні та боєць Третього армійського корпусу.

Сингл "Ми тут щоб жити" – збірний образ героїв нашого часу та саундтрек усієї Трійки.