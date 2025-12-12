Джерела: Дрони СБУ завдали повторного удару по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі

Далекобійні дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі. Унаслідок вдалого ураження призупинено виробничі процеси.

Про це LB.ua повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського.

Крім того, було уражено іншу платформу – ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів – це сигнал рф, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.