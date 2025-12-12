Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Ярославській області РФ та об’єктів на ТОТ України

Втрати ворога уточнюються.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Ярославській області РФ та об’єктів на ТОТ України
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили НПЗ у Ярославській області РФ та низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів,  підрозділи Сил оборони України уразили потужності  нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ", – ідеться у повідомленні. 

"Славнефть-ЯНОС" – один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників.

Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Також з метою зниження наступального потенціалу ворога, Сили оборони уразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.
