Через російські обстріли на Херсонщині постраждали четверо людей

Упродовж дня унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали четверо цивільних, а також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки та приміщення кав’ярні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 12 грудня 2025 року російська армія атакувала населені пункти області артилерійською зброєю та різного типу БПЛА", – ідеться у повідомленні.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак постраждали четверо мирних жителів: двоє у Херсоні та ще двоє у Зеленівці отримали поранення під час артилерійських обстрілів.

Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, приміщення кав’ярні та автотранспорт.