Росіяни атакували Україну ракетами
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали четверо людей

Пошкоджені будинки та соціальна інфраструктура.

Фото: nikvesti.com

Упродовж дня унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали четверо цивільних, а також  пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки та приміщення кав’ярні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 12 грудня 2025 року російська армія атакувала населені пункти області артилерійською зброєю та різного типу БПЛА", – ідеться у повідомленні.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак постраждали четверо мирних жителів: двоє у Херсоні та ще двоє у Зеленівці отримали поранення під час артилерійських обстрілів.

Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, приміщення кав’ярні та автотранспорт.
