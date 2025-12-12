Свириденко зустрілася з Кушнером, Віткоффом і керівником Світового банку

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, а також очільником Світового Банку Аджаєм Бангою і генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

Глава уряду повідомила, що співпраця триває «на економічному треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України».

«Утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій в найкоротші терміни. Українська команда готова працювати так інтенсивно, як до цього готові працювати наші американські партнери», - підсумувала Свириденко.

Вона додала, що «економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють ironclad гарантії безпеки, як про них заявляли на зустрічі представники США».