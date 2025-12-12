Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко зустрілася з Кушнером, Віткоффом і керівником Світового банку

За підсумками перемовин утворили робочу групу.

Свириденко зустрілася з Кушнером, Віткоффом і керівником Світового банку
Юлія Свириденко
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, а також очільником Світового Банку Аджаєм Бангою і генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

Глава уряду повідомила, що співпраця триває «на економічному треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України». 

«Утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій в найкоротші терміни. Українська команда готова працювати так інтенсивно, як до цього готові працювати наші американські партнери», - підсумувала Свириденко.

Вона додала, що «економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють ironclad гарантії безпеки, як про них заявляли на зустрічі представники США».
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies