Японія і Світовий банк надали Україні $290 млн для бізнесу

Україна отримала 290 млн доларів від уряду Японії та Світового банку для підтримки приватного сектору.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Частина цієї суми — 80 млн доларів — надійшла через гарантію уряду Японії, яку надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Це фінансування спрямоване на реалізацію проєкту RISE, який працює в Україні з 2024 року й має на меті покращити умови для розвитку бізнесу, пояснили у Мінфіні.

За час дії ініціативи Світовий банк уже підписав з Україною угоди на 681 млн доларів, а загальний обсяг кредитування на 2024–2027 роки оцінюється більш ніж у 1 млрд доларів. Із них 540 млн доларів уже залучили.