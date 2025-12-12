Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаЕкономікаФінанси

Японія і Світовий банк надали Україні $290 млн для бізнесу

Фінансування спрямоване на реалізацію проєкту RISE, який працює в Україні з 2024 року.

Японія і Світовий банк надали Україні $290 млн для бізнесу
Світовий банк
Фото: ABS-CBN News

Україна отримала 290 млн доларів від уряду Японії та Світового банку для підтримки приватного сектору. 

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Частина цієї суми — 80 млн доларів — надійшла через гарантію уряду Японії, яку надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Це фінансування спрямоване на реалізацію проєкту RISE, який працює в Україні з 2024 року й має на меті покращити умови для розвитку бізнесу, пояснили у Мінфіні. 

За час дії ініціативи Світовий банк уже підписав з Україною угоди на 681 млн доларів, а загальний обсяг кредитування на 2024–2027 роки оцінюється більш ніж у 1 млрд доларів. Із них 540 млн доларів уже залучили.
﻿
