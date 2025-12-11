Екскерівника держпідприємства і бізнесмена засудили за схему із зерном

Через неї держпідприємство втратило 13,4 млн грн.

ВАКС оголосив вирок екскерівнику держпідприємства та підприємцю за мільйонні зловживання під час закупівлі зерна.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд 11 грудня визнав винуватими ексдиректора ДП «ЦСЕНСМ» і керівника двох приватних компаній у схемі, через яку держпідприємство втратило 13,4 млн грн. Судді встановили, що посадовець зловживав службовим становищем, а підприємець допомагав реалізувати схему.

Екскерівнику призначили 4 роки позбавлення волі, заборонили обіймати державні посади протягом трьох років і зобов’язали сплатити штраф 13 600 грн. Підприємця засудили до 3 років і 10 місяців ув’язнення, заборонили працювати на керівних посадах майже три роки та призначили штраф 12 750 грн.

Суд також задовольнив цивільний позов держпідприємства і постановив стягнути солідарно з обох засуджених 13,4 млн грн збитків.