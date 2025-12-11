Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Екскерівника держпідприємства і бізнесмена засудили за схему із зерном

Через неї держпідприємство втратило 13,4 млн грн.

Екскерівника держпідприємства і бізнесмена засудили за схему із зерном
ВАКС
Фото: Lb.ua

ВАКС оголосив вирок екскерівнику держпідприємства та підприємцю за мільйонні зловживання під час закупівлі зерна.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд 11 грудня визнав винуватими ексдиректора ДП «ЦСЕНСМ» і керівника двох приватних компаній у схемі, через яку держпідприємство втратило 13,4 млн грн. Судді встановили, що посадовець зловживав службовим становищем, а підприємець допомагав реалізувати схему.

Екскерівнику призначили 4 роки позбавлення волі, заборонили обіймати державні посади протягом трьох років і зобов’язали сплатити штраф 13 600 грн. Підприємця засудили до 3 років і 10 місяців ув’язнення, заборонили працювати на керівних посадах майже три роки та призначили штраф 12 750 грн.

Суд також задовольнив цивільний позов держпідприємства і постановив стягнути солідарно з обох засуджених 13,4 млн грн збитків.
