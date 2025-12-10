Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони передасть Мінекономіки повноваження з реалізації держпромполітики

Значну частину повноважень з питань формування та реалізації державної промислової політики Мінекономіки фактично виконує вже.

Міноборони передасть Мінекономіки повноваження з реалізації держпромполітики

Міністерство оборони України незабаром передасть Міністерству економічного розвитку і торгівлі України повноваження з питань формування та реалізації державної промислової політики.

Про це повідомили у Міноборони.

Відповідно до рішення Міністра оборони України це питання більше не відноситься до компетенції Департаменту стратегічних галузей промисловості Міноборони. Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило, а Кабінет Міністрів України вже ухвалив постанову від 05 листопада 2025 року №1425 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо окремих питань виробництва промислової продукції”. 

Таким чином значну частину повноважень з питань формування та реалізації державної промислової політики вже фактично виконує Мінекономіки.

Тож Міністерство оборони ініціювало зміни в Постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції від 21 липня 2025 року № 905), які унормують передачу до Мінекономіки частини повноважень, що отримані після приєднання Мінстратегпрому до оборонного відомства.

“Таким чином, відповідно до визначених пріоритетів, головним завданням профільного Департаменту Міноборони залишиться формування та реалізація державної військово-промислової політики, зокрема державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу та нарощування виробництва вітчизняних зразків озброєння та військової техніки підприємствами ОПК”, – йдеться у пресрелізі. 
