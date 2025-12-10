Їх можна використовувати під час переміщення відкритою місцевістю, для укриття бліндажів та позицій. Планують закупити перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн.

Державний оператор тилу (ДОТ) Міноборони вперше закуповує універсальні польові тенти — бронековдри, які мають на меті посилити захист воїнів на передовій.

Як зазначає Міноборони, бронековдра захищає від уламків артилерійських снарядів, мін, гранат та інших вибухонебезпечних елементів.

Її можна використовувати під час переміщення відкритою місцевістю, для укриття бліндажів та позицій, за відсутності бронювання у транспорті, а також під час евакуації поранених.

Кожен виріб має м’який балістичний пакет, чохол, індивідуальну сумку, комплект для дрібного ремонту та маркування з QR-кодом для швидкого доступу до інструкції.

Бронековдри постачатимуть у камуфляжі ММ-14 та зберігатимуть свої властивості у широкому діапазоні температур.

Планують закупити перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн.