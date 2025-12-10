Лубінець: повернути з РФ викрадених росіянами маленьких дітей найважче

Якщо підлітки здатні відстояти свою українську ідентичність, то з маленьким дітьми – важче.

Більшість українських дітей, яких вдається повернути з території Росії – це підлітки, адже вони здатні відстояти свою українську ідентичність. Натомість повернення зовсім маленьких дітей залишається одним із найскладніших викликів.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

За словами омбудсмена, головна мета Росії – повна зміна ідентичності українських дітей, яких незаконно вивезли на свою територію. Тому тиск на РФ має лише посилюватися, адже кожен день зволікання ускладнює процес повернення.

"Більшість із тих дітей, яких вдається повернути, – це підлітки. Дуже важко повернути зовсім маленьких дітей. Тому що підліток принаймні може сказати: "Я – українець. Я не хочу бути на боці Росії". І російській стороні значно складніше проводити їм "промивання мізків". А от із маленькими дітьми росіянам значно легше", – зазначає Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що міжнародна спільнота має посилити політичний та санкційний тиск на Росію, оскільки вже втрачено багато часу, а Україна – велику кількість своїх дітей.

Лубінець також застеріг, що будь-які розмови про "заморожування" конфлікту чи передачу територій РФ фактично означало б зречення українських громадян, які залишаться під російською окупацією, ризикуватимуть депортацією, насильством або свавільними арештами.

"Саме тому ми постійно публічно порушуємо цю тему, ведемо інформаційну кампанію щодо депортації українських дітей і вимагаємо від російської сторони їх негайного повернення", – підкреслив Уповноважений.