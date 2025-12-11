Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
​Вчора російська армія втратила майже 1500 солдатів

Від початку повномасшабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 185 080 осіб.

​Вчора російська армія втратила майже 1500 солдатів
Українські захисники, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Втрати російських військ за минулу добу становлять 1460 солдатів, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, РСЗВ, 157 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб 
  • танків – 11 404 (+0) од. 
  • бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од. 
  • артилерійських систем – 34 992 (+23) од. 
  • РСЗВ – 1 564 (+1) од. 
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од. 
  • літаків – 431 (+0) од. 
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од. 
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) од. 
  • кораблі / катери – 28 (+0) од. 
  • підводні човни – 1 (+0) од. 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од. 
  • спеціальна техніка – 4 022 (+3) од. 

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
