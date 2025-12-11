​Вчора російська армія втратила майже 1500 солдатів

Втрати російських військ за минулу добу становлять 1460 солдатів, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, РСЗВ, 157 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб
- танків – 11 404 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од.
- артилерійських систем – 34 992 (+23) од.
- РСЗВ – 1 564 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од.
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од.
- спеціальна техніка – 4 022 (+3) од.
Дані уточнюються.