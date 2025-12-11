​Вчора російська армія втратила майже 1500 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:

Втрати російських військ за минулу добу становлять 1460 солдатів, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, РСЗВ, 157 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасшабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 185 080 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies