Трамп знову заговорив про вибори в Україні

Президент США розповів, що в нього була розмова "в жорстких тонах" з європейськими лідерами щодо мирного урегулювання.

Трамп знову заговорив про вибори в Україні
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування із журналістами знову порушив тему проведення в Україні виборів під час дії воєнного стану.

Як пише Укрінформ, республіканець закликав Володимира Зеленського "бути реалістом" і підкреслив необхідність волевиявлення, повторивши тезу про нібито брак демократії в нашій державі і "величезну корупцію". 

Трамп також озвучив невідомо звідки узяту соціологію, відповідно до якої 82% населення України нібито вимагають підписання угоди про мир.

Господар Білого дому прокоментував і свою розмову з європейськими лідерами щодо процесу урегулювання війни в Україні. Виявилося, що вона проходила "в достатньо жорстких тонах" із "суперечками щодо людей". Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер також хотіли б зустрітися з Трампом у Європі цими вихідними. 
﻿
