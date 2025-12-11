Трамп знову заговорив про вибори в Україні

Президент США розповів, що в нього була розмова "в жорстких тонах" з європейськими лідерами щодо мирного урегулювання.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування із журналістами знову порушив тему проведення в Україні виборів під час дії воєнного стану.

Як пише Укрінформ, республіканець закликав Володимира Зеленського "бути реалістом" і підкреслив необхідність волевиявлення, повторивши тезу про нібито брак демократії в нашій державі і "величезну корупцію".

Трамп також озвучив невідомо звідки узяту соціологію, відповідно до якої 82% населення України нібито вимагають підписання угоди про мир.

Господар Білого дому прокоментував і свою розмову з європейськими лідерами щодо процесу урегулювання війни в Україні. Виявилося, що вона проходила "в достатньо жорстких тонах" із "суперечками щодо людей". Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер також хотіли б зустрітися з Трампом у Європі цими вихідними.