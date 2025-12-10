У Покровській громаді на Донеччині наразі перебувають близько 1250 цивільних, за минулий тиждень звідти не було евакуйовано жодної людини.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"Що стосується Покровська та Покровської громади… У нас цифра людей, які там залишаються, така, яка була і минулого тижня – це 1250 осіб. Ця цифра була, звісно, тоді, коли там можна було порахувати жителів", – зазначив Петлін.

За його словами, евакуація населення наразі практично неможлива через складну безпекову ситуацію. Раніше проводилися поодинокі випадки евакуації за підтримки українських військових.

"Але за минулий тиждень звідти жодної людини не було евакуйовано. Там дуже погана ситуація", – додав представник ОВА.