Поліцейські евакуювали з Лимана 5 цивільних

Співробітники спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали з Лимана Донецької області п’ятьох людей, серед яких – поранена людина та літній чоловік з мікроінсультом.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Серед евакуйованих “Білими янголами” – постраждалий від ворожої атаки. Російський дрон ударив по подвір’ю, де чоловік перебував разом із матір’ю”, - йдеться у повідомленні.

Поранений чоловік потребував термінової медичної допомоги, його шпиталізували.

Також врятували літнього чоловіка, який вирішив виїхати після різкого погіршення здоров’я - через прильоти в нього стався мікроінсульт. Пенсіонер вирушив на Дніпропетровщину, там вже оселилася його дружина.