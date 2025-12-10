Поліцейські евакуювали з Лимана 5 цивільних

Співробітники спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали з Лимана Донецької області п’ятьох людей, серед яких – поранена людина та літній чоловік з мікроінсультом.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
“Серед евакуйованих “Білими янголами” – постраждалий від ворожої атаки. Російський дрон ударив по подвір’ю, де чоловік перебував разом із матір’ю”, - йдеться у повідомленні.
Поранений чоловік потребував термінової медичної допомоги, його шпиталізували.
Також врятували літнього чоловіка, який вирішив виїхати після різкого погіршення здоров’я - через прильоти в нього стався мікроінсульт. Пенсіонер вирушив на Дніпропетровщину, там вже оселилася його дружина.