Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"

Сапери вилучили небезпечний предмет.

На Київщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"
Фото: ДСНС України

Сапери ДСНС вилучили бойову частину БпЛА “Герань-2” у Богуславській громаді Київської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію. Використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети", – ідеться у повідомленні.

Сапери вилучили небезпечний елемент відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.

У ДСНС нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів, уламків дронів, ракет чи інших потенційно небезпечних залишків — не підходьте, не чіпайте, негайно телефонуйте "101".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies