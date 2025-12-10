Сапери ДСНС вилучили бойову частину БпЛА “Герань-2” у Богуславській громаді Київської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію. Використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети", – ідеться у повідомленні.

Сапери вилучили небезпечний елемент відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.

У ДСНС нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів, уламків дронів, ракет чи інших потенційно небезпечних залишків — не підходьте, не чіпайте, негайно телефонуйте "101".