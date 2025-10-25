У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Вінниччині знешкодили бойові частини російських дронів та ракети Х-101

Під час обстеження місць падіння уламків правоохоронці також виявили нездетоновані касетні суббоєприпаси.

У Вінницькій області вибухотехніки знешкодили бойові частини ворожих безпілотників та ракети Х-101.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під час обстеження місць падіння уламків правоохоронці також виявили нездетоновані касетні суббоєприпаси. Такі елементи становлять особливу небезпеку: якщо вони не вибухнули одразу після удару, то фактично перетворюються на міни-пастки.

Площа ураження кількох таких суббоєприпасів може сягати до тисячі квадратних метрів.

“У разі виявлення підозрілих предметів, уламків ракет, снарядів чи БПЛА не наближайтеся, не торкайтеся і не фотографуйте їх. Негайно повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112”, ‒ нагадали правоохоронці.
