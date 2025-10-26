Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу
наслідки обстрілу 25 жовтня, Київ
Фото: ДСНС

Станом на 16:00 роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі Києва завершшено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також повністю завершені роботи і на двох інших локаціях, які зазнали ураження 25 жовтня.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • 25 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Загинули 2 людини та 13 постраждали. 
  • Внаслідок удару в Дарницькому та Деснянському районах пролунала серія потужних вибухів. До гасіння масштабної пожежі на будівлі рятувальні служби ДСНС у суботу залучили гелікоптер. Проте станом на 10 ранку 26 жовтня пожежники там все ще працювали. 
  • Повідомлялося, що внаслідок атаки зруйновано офіс та складський комплекс одного з найбільших фармдистриб'юторів України - компанії "Оптіма-Фарм". Також балістичним ударом було знищено виробництво IDEALIST coffee&co - найбільшого в Україні виробника кави в "дрипах" - одноразових фільтр-пакетах для заварювання.
﻿
