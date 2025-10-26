Станом на 16:00 роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі Києва завершшено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також повністю завершені роботи і на двох інших локаціях, які зазнали ураження 25 жовтня.

Фото: ДСНС

