Волошин: росіяни посилюють вогневу активність на південному напрямку фронту

Російські окупаційні війська протягом минулого тижня значно збільшили інтенсивність застосування ракет, авіабомб і дронів на південному напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, кількість ракетних ударів зросла на 50%, а використання керованих авіабомб — на 69%. Минулого тижня ворог скинув 120 авіабомб проти 71 тижнем раніше.

Також зафіксовано 17-відсоткове збільшення атак дронів типу "Шахед" і майже на третину — FPV-дронів та дронів-камікадзе.

Найінтенсивніше безпілотники противник застосовував на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках — майже 4 тисячі атак, а на Придніпровському — понад 2 тисячі.

За минулу добу зафіксовано 11 авіаударів із використанням 45 керованих авіабомб, більшість із яких припала на Оріхів. Під ударами також опинилися населені пункти Солодке, Рівнопілля, Степногірськ, Веселинівка та Новояковлівка.

Загалом протягом доби російські дрони-камікадзе атакували майже 1400 разів, з них понад 450 разів — на Херсонщині та близько 900 — на Запорізьких напрямках. Додатково зафіксовано 200 випадків скидання боєприпасів із безпілотників.

Кількість некерованих авіаційних ракет, застосованих під час ударів, зросла на 66% — загалом зафіксовано 272 ракети. Артилерія ворога здійснила майже 360 обстрілів, використавши понад 1 600 боєприпасів. Найбільше постраждали Нікополь і Херсон, де зафіксовано дев’ять обстрілів.

Попри це, ситуація на південному фронті загалом залишається стабільною. Основна тенденція, за словами Волошина, полягає в подальшому нарощуванні російських атак різними типами озброєнь, особливо по населених пунктах поблизу лінії фронту.