У Тернополі відкрили представництво 1 центру рекрутингу Сухопутних військ, де кожен охочий може отримати повний цикл послуг для мобілізації. Працювати представництво буде на центральному залізничному вокзалі, розповіли в 1 центрі рекрутингу.

Раніше регіональні представництва відкрили в Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі і Сумах. Відповідне рішення ухвалив начальник центру, підполковник Руслан Фурдило – аби зробити процес зручнішим для громадян.

“Максимально комфортні умови долучення до Сухопутних військ, професійні рекрутери, які докладають усіх зусиль, щоб допомогти рекруту, великий перелік посад і підрозділів, а також супровід на всьому шляху рекрутингу – це ті переваги, які допомагають 1 центру завойовувати довіру людей”, – розповів LB офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Ілля Абель.

1 центр рекрутингу забезпечує професійними кадрами всі пріоритетні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, зокрема й за проєктом “Контракт 18–24”.

“Тут ми допомагаємо з вибором посади та підрозділу, проходженням ВЛК і психологічного відбору, а також надаємо професійні консультації щодо вступу на військову службу. У разі виявленого бажання – супроводжуємо людину на всіх етапах долучення до лав Сухопутних військ”, – повідомила офіцерка 1 центру рекрутингу Алла Пунько.

Як зазначають рекрутери 1 центру, головна їхня перевага – повна свобода вибору та максимальний контроль з боку рекрутів над процесом мобілізації чи підписання контракту, зокрема й за проєктом “Контракт 18–24”.

Фото: 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Представництво 1 центру рекрутингу відкрили на вокзалі в Тернополі

“Після нашої консультації кандидат визначається, на яку посаду хоче потрапити, розповідає про свою освіту та очікування від служби. Ми підбираємо військову частину, він погоджує її, проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію. Далі ми оформлюємо особову справу – і кандидат вирушає на БЗВП”, – розповів рекрутер стаціонарного пункту Дмитро Андрейчик.

У 1 центрі рекрутингу також анонсували відкриття нових представництв у регіонах України. Там додали, що кількість українців, які укладають контракти через їхній центр, стабільно зростає.