Угруповання військ "Схід" заперечило проникнення окупантів до Мирнограда

Там повідомили, що речник обмовився і мав на увазі Покровськ.

Угруповання військ "Схід" заперечило проникнення російської армії до Мирнограда – міста на північний схід від Покровська. Згідно з опублікованим 29 жовтня повідомленням, ворожих військ у Мирнограді немає.

Інформацію про проникнення туди окупантів учора в ефірі телебачення озвучив речник угруповання військ. Однак тепер там повідомили, що той обмовився і мав на увазі Покровськ.

"Речник угруповання військ (сил) «Схід» у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську. Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій", – йдеться у повідомленні.

На мапі DeepState станом на сьогодні Мирноград не позначений як "сіра зона" або окупована територія.

Водночас волонтер Сергій Стерненко, що займається постачанням дронів на фронт, повідомив, що проникнення ворога у Мирноград все ж відбулося. За його даними, ворог зайшов туди із півночі.

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську. Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними.

Президент Володимир Зеленський цього тижня заявив, що в Покровську перебуває близько 200 окупантів, їх намагаються виявляти і знищувати. Загалом Росія переважає на цьому напрямку Україну в 8 разів.

29 жовтня у ДШВ повідомили, що росіяни, що проникнули до міста, намагатимуться вийти на північ.