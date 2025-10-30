Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ЦПД: російська пропаганда знову поширює фейки про "звірства щодо полонених"

Подібні звинувачення росіяни озвучують регулярно, однак жодних доказів своїх заяв не надають. 

ЦПД: російська пропаганда знову поширює фейки про "звірства щодо полонених"
Фото: ЦПД

Російські пропагандистські ресурси розгорнули нову хвилю дезінформаційної кампанії про нібито "катування російських полонених" в Україні.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Так званий "посол з особливих доручень МЗС РФ по злочинах київського режиму" Родіон Мірошник заявив, що українські військові нібито "катують полонених на електричному стільці", "цькують собаками" та "проводять на них експерименти з ліками".

Центр протидії дезінформації наголошує, що подібні звинувачення росіяни озвучують регулярно, однак жодних доказів своїх заяв не надають. Такі повідомлення є типовим інструментом інформаційної війни, спрямованим на дискредитацію України та виправдання власних злочинів РФ.

У ЦПД зазначають, що саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та була неодноразово викрита у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими. 

Більше того, російська влада денонсувала Європейську конвенцію проти катувань, фактично знявши навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими у РФ.

  • Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у вʼязницях РФ утримуються тисячі українців, а сотні українських дітей було незаконно депортовано з тимчасово окупованих територій до Росії.
