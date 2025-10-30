ЦПД: російська пропаганда знову поширює фейки про "звірства щодо полонених"

Подібні звинувачення росіяни озвучують регулярно, однак жодних доказів своїх заяв не надають.

Російські пропагандистські ресурси розгорнули нову хвилю дезінформаційної кампанії про нібито "катування російських полонених" в Україні.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Так званий "посол з особливих доручень МЗС РФ по злочинах київського режиму" Родіон Мірошник заявив, що українські військові нібито "катують полонених на електричному стільці", "цькують собаками" та "проводять на них експерименти з ліками".

Центр протидії дезінформації наголошує, що подібні звинувачення росіяни озвучують регулярно, однак жодних доказів своїх заяв не надають. Такі повідомлення є типовим інструментом інформаційної війни, спрямованим на дискредитацію України та виправдання власних злочинів РФ.

У ЦПД зазначають, що саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та була неодноразово викрита у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Більше того, російська влада денонсувала Європейську конвенцію проти катувань, фактично знявши навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими у РФ.