Унаслідок атаки РФ у Запорізькій області є загиблі та поранені. Серед постраждалих є діти

У Запоріжжі відомо про 23 поранених і 2 загиблих.

Через російські атаки по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах області загинули люди. Є поранені. Наразі відомо про 23 поранених і 2 загиблих у Запоріжжі. У області загинула ще одна людина.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. У поліції кажуть, що минулої доби ворог завдав ударів по обласному центру та району, застосувавши 9 ракет (тип уточнюється) і понад 20 безпілотників (попередньо, типу «Shahed», Герань-2). Внаслідок влучань загинули двоє чоловіків, ще 24 мирні жителі дістали поранення.

У Пологівському та Запорізькому районах окупаційні війська атакували FPV-дронами. У результаті цих атак загинув 33-річний чоловік, а поранення отримали 66-річна жінка та четверо чоловіків віком 39, 61, 62 та 63 роки.

Наразі четверо постраждалих дітей із Запоріжжя перебувають у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Іншим дітям допомогу надано амбулаторно, частину вже відпустили додому. Багатьом мешканцям допомогу надали безпосередньо на місці атаки.

У Запоріжжі пошкоджено 35 багатоповерхових і 15 приватних будинків. Найбільше постраждав гуртожиток, який був у самому епіцентрі вибуху – частину будівлі повністю знищено. Поруч – десятки будинків із вибитими вікнами, пошкодженими дахами, дверима.

Багато квартир у пошкодженому гурбожитку були приватизованими, тож усі власники отримають компенсацію. Вісім родин, які потребували відселення, уже забезпечені тимчасовим житлом на базі комунальних установ та благодійних організацій.

Упродовж доби поліцейські зареєстрували 191 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.