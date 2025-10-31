Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атаки РФ у Запорізькій області є загиблі та поранені. Серед постраждалих є діти

У Запоріжжі відомо про 23 поранених і 2 загиблих. 

Унаслідок атаки РФ у Запорізькій області є загиблі та поранені. Серед постраждалих є діти
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Через російські атаки по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах області загинули люди. Є поранені. Наразі відомо про 23 поранених і  2 загиблих у Запоріжжі. У області загинула ще одна людина. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області.  У поліції кажуть, що минулої доби ворог завдав ударів по обласному центру та району, застосувавши 9 ракет (тип уточнюється) і понад 20 безпілотників (попередньо, типу «Shahed», Герань-2). Внаслідок влучань загинули двоє чоловіків, ще 24 мирні жителі дістали поранення.

У Пологівському та Запорізькому районах окупаційні війська атакували FPV-дронами. У результаті цих атак загинув 33-річний чоловік, а поранення отримали 66-річна жінка та четверо чоловіків віком 39, 61, 62 та 63 роки.

Наразі четверо постраждалих дітей із Запоріжжя перебувають у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Іншим дітям допомогу надано амбулаторно, частину вже відпустили додому. Багатьом мешканцям допомогу надали безпосередньо на місці атаки. 

У Запоріжжі пошкоджено 35 багатоповерхових і 15 приватних будинків. Найбільше постраждав гуртожиток, який був у самому епіцентрі вибуху – частину будівлі повністю знищено. Поруч – десятки будинків із вибитими вікнами, пошкодженими дахами, дверима. 

Багато квартир у пошкодженому гурбожитку були приватизованими, тож усі власники отримають компенсацію. Вісім родин, які потребували відселення, уже забезпечені тимчасовим житлом на базі комунальних установ та благодійних організацій.

Упродовж доби поліцейські зареєстрували 191 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies