РФ вдарила по об'єкту газовидобувної галузі на Полтавщині

Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

РФ вдарила по об'єкту газовидобувної галузі на Полтавщині
Фото: ДСНС України

У ніч на 1 листопада російські окупанти вдарили по одному із об'єктів газовидобувної галузі у Полтавській області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

Повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

Станом на 6:02 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. 
