РФ вдарила по об'єкту газовидобувної галузі на Полтавщині

У ніч на 1 листопада російські окупанти вдарили по одному із об'єктів газовидобувної галузі у Полтавській області.
Про це повідомляє ДСНС України.
"1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.
Повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.
Станом на 6:02 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.
- 28 жовтня ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині.