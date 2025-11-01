РФ вдарила по об'єкту газовидобувної галузі на Полтавщині

У ніч на 1 листопада російські окупанти вдарили по одному із об'єктів газовидобувної галузі у Полтавській області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

Повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

Станом на 6:02 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.