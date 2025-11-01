Міноборони за останні 3 місяці уклало з партнерами контрактів за “Данською моделлю” на понад 1,4 млрд євро

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про досягнення за напрямом збільшення постачання необхідного озброєння для Збройних Сил України.
«Данська модель». Протягом останніх трьох місяців у межах ініціативи Міноборони уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та компаніями-виробниками на загальну суму понад 1,4 млрд євро. Загалом в межах моделі сплачено 427,8 млн євро на користь українських виробників. Оформлено новий транш фінансування в межах моделі на суму 825,9 млн євро.
PURL. 17 держав-партнерів НАТО взяли на себе зобов’язання щодо участі в ініціативі із закупівлі американської зброї. Загальна сума внесків склала 2,8 млрд доларів. До перших 4 пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли системи ППО/ПРО та ракети до них, боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS, артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.
Коаліція спроможностей. Партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятків систем ППО/ПРО та більше тисячі ракет-перехоплювачів до цих систем.