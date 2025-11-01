Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Міноборони за останні 3 місяці уклало з партнерами контрактів за “Данською моделлю” на понад 1,4 млрд євро

Денис Шмигаль зазначив, що відомство систематично працює з партнерами над нарощенням кількості озброєння для ЗСУ і в межах інших оборонних ініціатив та проєктів, зокрема PURL та “Коаліції спроможностей”.

Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про досягнення за напрямом збільшення постачання необхідного озброєння для Збройних Сил України.

«Данська модель». Протягом останніх трьох місяців у межах ініціативи Міноборони уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та компаніями-виробниками на загальну суму понад 1,4 млрд євро. Загалом в межах моделі сплачено 427,8 млн євро на користь українських виробників. Оформлено новий транш фінансування в межах моделі на суму 825,9 млн євро.

PURL. 17 держав-партнерів НАТО взяли на себе зобов’язання щодо участі в ініціативі із закупівлі американської зброї. Загальна сума внесків склала 2,8 млрд доларів. До перших 4 пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли системи ППО/ПРО та ракети до них, боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS, артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.

Коаліція спроможностей. Партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятків систем ППО/ПРО та більше тисячі ракет-перехоплювачів до цих систем.
