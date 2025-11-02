У Херсоні росіяни поранили ще двох людей

Внаслідок сьогоднішньої атаки росіян у Херсоні поранили ще двох людей.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
68-річний херсонець отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення ноги внаслідок атаки ворожого безпілотника, яка сталась у Центральному районі.
Бригада "екстренки" надала потерпілому допомогу на місці.
86-річну жінку, яка потрапила під ворожий обстріл у Дніпровському районі приблизно о 12:30, ушпиталили у стані середньої тяжкості. У неї – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
- Раніше стало відомо про трьох постраждалих у Херсоні унаслідок сьогоднішніх атак Росії. Двох чоловіків госпіталізували.