У Херсоні росіяни поранили ще двох людей

Внаслідок сьогоднішньої атаки росіян у Херсоні поранили ще двох людей.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

68-річний херсонець отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення ноги внаслідок атаки ворожого безпілотника, яка сталась у Центральному районі.

Бригада "екстренки" надала потерпілому допомогу на місці.

86-річну жінку, яка потрапила під ворожий обстріл у Дніпровському районі приблизно о 12:30, ушпиталили у стані середньої тяжкості. У неї – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.