На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів медколежу до роботи на фронті, — спротив

В окупованому Бердянську окупанти створили псевдоволонтерський “рятувальний загін” для підготовки студентів до служби на фронті.

В тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя російська адміністрація організувала так званий "рятувальний загін" під назвою "Барс-85", до складу якого входять студенти місцевого медичного коледжу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Формально структура нібито займається "підготовкою до надзвичайних ситуацій", однак фактично її діяльність спрямована на мілітаризацію освіти та залучення молоді до служби на боці окупаційних військ.

Ініціаторками створення "Барса-85" стали заступниця керівника "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та колаборантка Оксана Грищенко — "директорка" Бердянського медколеджу і "депутатка" окупаційної міськради від "Єдиної Росії".

За даними ЦНС, студентів фактично готують до роботи в зоні бойових дій — як санітарів та технічний персонал. "Барс-85" входить до структури, пов’язаної з "Добровольчим загоном ім. Павла Судоплатова", який бере участь у війні проти України.

Таким чином, під прикриттям "волонтерства" окупаційна влада створює систему підготовки кадрів для своєї армії.

Замість якісної освіти молодь змушують проходити муштру, а замість майбутнього — пропонують місце у воєнній машині Росії.