Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У жовтні росіяни вдарили по Україні рекордною кількістю КАБів

Повітряний терор зростає.

У жовтні росіяни вдарили по Україні рекордною кількістю КАБів
ілюстративне фото
Фото: Центр розмінування

У жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України, передає Міноборони. 

За місяць – понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах.

Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року. 

Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Нещодавно українська розвідка попередила, що Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км. 
