У жовтні росіяни вдарили по Україні рекордною кількістю КАБів

У жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України, передає Міноборони.

За місяць – понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах.

Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.

Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Нещодавно українська розвідка попередила, що Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км.