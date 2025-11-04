У жовтні росіяни вдарили по Україні рекордною кількістю КАБів

У жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України, передає Міноборони.
За місяць – понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах.
Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.
Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік.
Нещодавно українська розвідка попередила, що Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км.