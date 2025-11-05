Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили на Донеччині ще одну людину, шість отримали поранення

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Унаслідок обстрілів Донеччини минулої доби загинула людина і шість осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 15 дітей.

Покровський район

У Добропіллі поранено дві людини, пошкоджено багатоповерхівку і дві адмінбудівлі.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 8 приватних будинків і гаражі, обстріляна промзона. 

У Краматорську поранено дві людини, пошкоджено будинок; ще один будинок пошкоджено у Біленькому. У Костянтинівці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено мотоцикл.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
