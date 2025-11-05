Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Унаслідок обстрілів Донеччини минулої доби загинула людина і шість осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 15 дітей.

Покровський район

У Добропіллі поранено дві людини, пошкоджено багатоповерхівку і дві адмінбудівлі.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 8 приватних будинків і гаражі, обстріляна промзона.

У Краматорську поранено дві людини, пошкоджено будинок; ще один будинок пошкоджено у Біленькому. У Костянтинівці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено мотоцикл.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна