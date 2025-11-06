Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Вночі ППО знешкодила 108 ворожих дронів, але 27 БпЛА влучили

Всього РФ запустила по Україні 135 безпілотників. 

Вночі ППО знешкодила 108 ворожих дронів, але 27 БпЛА влучили
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 6 листопада сили ППО знешкодили 108 ворожих безпілотників із 135 запущених Росією. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 06 листопада (з 19:00 05 листопада) противник атакував 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово,  Приморсько-Ахтарськ, Шаталово– рф,  близько 90 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили
