Вночі ППО знешкодила 108 ворожих дронів, але 27 БпЛА влучили

Всього РФ запустила по Україні 135 безпілотників.

У ніч на 6 листопада сили ППО знешкодили 108 ворожих безпілотників із 135 запущених Росією. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 06 листопада (з 19:00 05 листопада) противник атакував 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово– рф, близько 90 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.