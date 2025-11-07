Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вбили на Сумщині одну людину, і ще трьох – поранили

Серед поранених є 14-річний підліток. 

Окупанти вбили на Сумщині одну людину, і ще трьох – поранили
наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Сумщини

Вчора одна людина загинула, ще три отримали поранення унаслідок російських атак по території Сумської області. Упродовж минулої доби російські війська завдали 84 удари по 31 населеному пункту.

Про це повідомили в обласній поліції.

Внаслідок обстрілів загинув 49-річний чоловік, а також поранені 41-річна жінка та 14-річний юнак у Середино-Будській громаді. Також поранена 74-річна жінка у Новослобідській громаді.

Наслідки обстрілів: 

  • у Сумській громаді: приватний автомобіль, дорожнє покриття, господарча споруда та ЛЕП;
  • у Миколаївській громаді: приватний будинок;
  • у Середино-Будській громаді: приватний автомобіль;
  • у Краснопільсьскій громаді: приватний будинок та господарча будівля;
  • у Шосткинській громаді: сталося загоряння складського приміщення;
  • у Есманській громаді: вантажний автомобіль;
  • у Нижньосироватській громаді: дві господарчі споруди та будівля клубу.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Сумщини
Наслідки російського обстрілу
За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies