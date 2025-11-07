Окупанти вбили на Сумщині одну людину, і ще трьох – поранили

Вчора одна людина загинула, ще три отримали поранення унаслідок російських атак по території Сумської області. Упродовж минулої доби російські війська завдали 84 удари по 31 населеному пункту.
Про це повідомили в обласній поліції.
Внаслідок обстрілів загинув 49-річний чоловік, а також поранені 41-річна жінка та 14-річний юнак у Середино-Будській громаді. Також поранена 74-річна жінка у Новослобідській громаді.
Наслідки обстрілів:
- у Сумській громаді: приватний автомобіль, дорожнє покриття, господарча споруда та ЛЕП;
- у Миколаївській громаді: приватний будинок;
- у Середино-Будській громаді: приватний автомобіль;
- у Краснопільсьскій громаді: приватний будинок та господарча будівля;
- у Шосткинській громаді: сталося загоряння складського приміщення;
- у Есманській громаді: вантажний автомобіль;
- у Нижньосироватській громаді: дві господарчі споруди та будівля клубу.