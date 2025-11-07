Паліса: в Україні допрацюють систему електронних балів для військових та операції евакуації поранених

Також розробляють логістичний дрон і шукають альтернативи для розвідки та спостереження.

В Україні будуть вдосконалювати систему електронних балів, якими користуються військові.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

За його словами, система «працює добре, але є дрібні недопрацювання — підправимо порядок видачі».

«Добрі відгуки отримала й DOT-Chain Defence — будемо підключати до неї ще підрозділи і розширювати перелік корисних речей: батареї, антени, кабелі, які постійно потрібні в бою», - додав заступник глави ОПУ.

Крім того, будуть оцінювати електронними балами операції евакуації поранених дронами.

«Паралельно запускаємо розробку логістичного дрона і шукаємо альтернативи для розвідки та спостереження. Також працюємо над нарощенням поставок важких бомберів і високоточних боєприпасів — це прямо просили з передової», - додав Паліса.