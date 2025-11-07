Паліса: в Україні допрацюють систему електронних балів для військових та операції евакуації поранених

В Україні будуть вдосконалювати систему електронних балів, якими користуються військові.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
За його словами, система «працює добре, але є дрібні недопрацювання — підправимо порядок видачі».
«Добрі відгуки отримала й DOT-Chain Defence — будемо підключати до неї ще підрозділи і розширювати перелік корисних речей: батареї, антени, кабелі, які постійно потрібні в бою», - додав заступник глави ОПУ.
Крім того, будуть оцінювати електронними балами операції евакуації поранених дронами.
«Паралельно запускаємо розробку логістичного дрона і шукаємо альтернативи для розвідки та спостереження. Також працюємо над нарощенням поставок важких бомберів і високоточних боєприпасів — це прямо просили з передової», - додав Паліса.
- Володимир Зеленський після засідання Ставки 7 листопада повідомив, що військовослужбовці, які уже мають підписаний контракт, чи служать по мобілізації, зможуть перепідписати новий контракт. Крім того, розглядають базове грошове забезпечення для тих, хто підпише контракт, 50-60 тис. грн. Нині шукають фінансування.