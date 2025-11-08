​У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із чоловіком, який випав із вікна установи

Там кажуть, що чоловік намагався втекти із 5 поверху, зв'язавши свій одяг, зірвався і впав на дах їдальні.

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент із чоловіком, який випав із вікна установи у ніч на 8 листопада.

"8 листопада 2025 року близько 00 год. 15 хв. до Тернопільського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний громадянин Т., який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має", – зазначили там і додали, що на момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У ТЦК розповіли, що через це чоловіка тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

Однак близько 03:50 він, перебуваючи в санвузлі спального приміщення на 5 поверсі, демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на першому поверсі.Працівники територіального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізували до реанімації Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу, і наразі потерпілий перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.