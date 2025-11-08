Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із чоловіком, який випав із вікна установи

Там кажуть, що чоловік намагався втекти із 5 поверху, зв'язавши свій одяг, зірвався і впав на дах їдальні. 

​У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із чоловіком, який випав із вікна установи
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент із чоловіком, який випав із вікна установи у ніч на 8 листопада. 

"8 листопада 2025 року близько 00 год. 15 хв. до Тернопільського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний громадянин Т., який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має", – зазначили там і додали, що на момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

У ТЦК розповіли, що через це чоловіка тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

Однак близько 03:50 він, перебуваючи в санвузлі спального приміщення на 5 поверсі, демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на першому поверсі.Працівники територіального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізували до реанімації Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу, і наразі потерпілий перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies