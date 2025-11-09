В окупованому Мелітополі росіяни вчать школярів збирати бойові дрони для ЗС РФ

Ще один елемент мілітаризації освіти на ТОТ Запорізької області.

В окупованому Мелітополі на ТОТ Запоріжжя у школах запровадили новий предмет — "Забезпечення безпеки та захист Батьківщини", де школярів вчать збирати бойові дрони для російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Викладає його колаборант Олександр Передрій, який після окупації став "учителем ОБЖ" у школі №24. Після "перепідготовки" у Севастополі Передрій повернувся й почав проводити практичні заняття: під його наглядом діти збирають і програмують безпілотники — ті самі типи апаратів, які використовує російська армія", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають у спротиві, окупаційні ЗМІ називають це "інноваційним патріотичним курсом", але насправді — елемент цілеспрямованої мілітаризації освіти.

"Це не навчання — це вербування покоління, яке вважатиме службу окупантам "нормою", — додають у ЦНС.