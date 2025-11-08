ГУР: Росія активно мілітаризує українських дітей на окупованих територіях

Російська окупаційна влада системно нав’язує мілітаристську пропаганду українським дітям на тимчасово захоплених територіях.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За його словами, так звана "юнармія" та інші "патріотичні" організації, створені Кремлем, стали інструментом ідеологічного тиску.

Участь у цих структурах фактично примусова — якщо дитина відмовляється вступати, під тиск потрапляють її батьки. Їх визнають "неблагонадійними", викликають до окупаційних "органів", а в школах над дітьми проводиться "виховна" робота, спрямована на формування лояльності до Росії.

"Якщо твоя дитина не стане членом цієї "юнармії" чи якоїсь іншої "патріотичної" організації, тоді проводиться робота з батьками. Їх викликають в "органи", а в школі над дитиною працюють "педагоги", які мають змусити її стати патріотом "вєлікой рассіі", — розповів Черняк.

Метою цієї пропаганди, за словами представника ГУР, є повне стирання української ідентичності у дітей та формування у них "усвідомленого" бажання воювати в лавах російської армії.

Посилена мілітаризація дітей на окупованих територіях — ще один доказ злочинної політики Росії, спрямованої на знищення українського народу та його культури.