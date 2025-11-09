Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Партизани "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці біля Сімферополя в окупованому Криму

Пошкоджено логістику окупантів на Херсонському і Запорізькому напрямках.

Партизани "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці біля Сімферополя в окупованому Криму
Фото: "АТЕШ", Telegram

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили успішну диверсію на залізничних коліях поблизу окупованого Сімферополя у Криму. 

Про це йдеться у повідомленні "АТЕШ" у Telegram.

За інформацією партизанів, у результаті диверсії було пошкоджено важливу транспортну артерію, що забезпечувала логістику російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. 

Через диверсію рух поїздів у районі Сімферополя тимчасово призупинено, що призвело до зриву постачання боєприпасів, палива та військової техніки противнику.

"Наші агенти провели успішну диверсію на залізничних коліях в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися в безпеці", — зазначили в "АТЕШ".

Партизани підкреслили, що продовжують систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога на тимчасово окупованих територіях.
