Олександр Селіверстов, керівник Новгород-Сіверської РВА: «Головне завдання для нас – допомагати військовим вести бойові дії»

Нині ж прикордонне місто, як й інші території поблизу кордону з Росією потерпають від щоденних обстрілів . Про життя в прикордонні Чернігівщини, про небезпеку та евакуацію, підготовку до зими і ставлення до сусідів поговорили з начальником Новгород-Сіверської військової адміністрації Олександром Селіверстовим, який має досвід бойових дій в АТО, захищав Чернігів в 2022 році, а в мирний час був правоохоронцем.

У лютому 2022 року російські війська залишили Новгород-Сіверський обабіч, рухаючись на Чернігів і маючи на меті підкорити Київ «за три дні». Після деокупації області життя в прикордонному місті було відносно спокійним, але недовго.

Ще два десятиліття тому місто Новгород-Сіверський було відоме як мала батьківщина президента Леоніда Кучми. Саме там влітку 2004 року відбувалася зустріч президентів України, Росії та Білорусі, і майбутній диктатор Путін відвідував Чернігівщину. Російські кінематографісти знімали в історичному княжому місті фільми, оскільки вважали, що українські краєвиди «нагадують» їхню провінцію та й фінансово це було вигідно. Місцеві жителі майже всі роки незалежності України дивилися ті художні стрічки та серіали по російському телебаченню, оскільки українське прикордоння мало проблеми із трансляцією національного телесигналу. До того ж, чи не в кожній родині хтось з родичів жив у Росії.

Фото: надано пресслужбою РВА Олександр Селіверстов

Більш прицільні і цинічні удари, щоб дестабілізувати ситуацію

Олександре Івановичу, Новгород-Сіверський і Семенівка як прикордоння Чернігівщини постійно перебувають під ворожими обстрілами. Яка ситуація зараз?

Ситуація напружена по всьому прикордонню Чернігівщини. Від Новгород-Сіверського до кордону з Росією — 36 км. Від Семенівки до ворожої країни — всього 10 км, тому місто перебуває в зоні доступу ствольної артилерії. Російська армія дістає до населеного пункту різними видами зброї – це КАБи, міномети, гаубиці тощо. FPV-дрони на вулицях міста, на жаль, вже стали буденністю.

Останнім часом Новгород-Сіверському більше дістається від ворога. Щотижня ворожа армія двічі-тричі обстрілює нас за допомогою «шахедів», ударних безпілотників типу «Герань-2». Нещодавно було три влучання по базі відпочинку. Постраждала цивільна жінка, яка працювала там сторожем.

Під час одного з нещодавніх обстрілів Новгород-Сіверського у центрі міста загинули четверо людей, понад 10 зазнали поранень. Який стан поранених, серед них був 10-річний хлопчик? Це був цілеспрямований удар по цивільних?

Я вважаю, що і цим ударом російська армія скоїла черговий воєнний злочин, адже обстріляла Новгород-Сіверський касетними боєприпасами. Загинули четверо людей, ще 13 поранені. З них четверо лікуються за межами Новгород-Сіверського, у тому числі 10-річний хлопчик, який перебуває в Охматдиті. Він переніс тяжкі операції, спочатку в Чернігові, потім у столиці, але уламок зі скроні поки видалити не вийшло. За наявною інформацією, дитина почувається краще, у свідомості. Ситуація жахлива тим, що хлопчик повертався з занять боксом і на вулиці його застав обстріл.

Фото: надано пресслужбою РВА Наслідки російських атак по цивільному населенню.

Удар був здійснений за допомогою реактивних систем залпового вогню, а це означає, що прицілу не було — просто удар по центру міста, куди влучать, з розрахунком убити якомога більше цивільних. Пошкоджені 33 об'єкти, в тому числі 21 домогосподарство. А також будівлі лікарні, школи, ліцею, будинку культури, приміщення Нової пошта, кав'ярні, магазин та спортивні обʼєкти. Це злочин, а ті, хто його скоїли – злочинці.

Не можуть здолати військових – б'ють по цивільних

Яка причина таких дій і чого прагне досягти ворожа армія?

Якщо раніше обстріли не були такими частими, то зараз ворог взяв курс на дестабілізацію ситуації в регіоні і в Україні в цілому. Вони гатять по цивільних об'єктах, де нічого й близько немає військового. У Новгород-Сіверському це ми чітко бачимо. Нещодавно був «приліт» по об'єкту приватного бізнесу – елеватору, також по лісгоспу – там було спалено техніку. Зараз вони знищують інфраструктуру, цивільних і в таких спосіб хочуть посіяти панічні настрої. Донедавна і Чернігів був умовно спокійним містом, якщо не брати до уваги кілька великих ударів, але в цілому, життя було більш-менш спокійним, а зараз все змінилося. У чому причина? З моєї точки зору, фронт стоїть — росіяни не досягають бажаного результату на полі бою, тому прагнуть створити напругу всередині держави, розхитати нашу стійкість і зменшити опір. Ймовірно, вони розраховують, що українці без світла і води будуть звинувачувати владу. Але я не думаю, що їм це вдасться, тому що в умовах повномасштабної війни ми живемо вже понад три роки і більшість людей добре розуміють, хто насправді ворог.

Водночас із розвитком безпілотних систем війна змінилася кардинально. Адже удари стали точнішими і цинічними. Ворог вже бачить, куди б'є. Це не просто якийсь снаряд, що вистрілили і він полетів кудись, хоча цю тактику теж застосовують. У Семенівці, наприклад, росіяни вбили місцевого чоловіка FPV-дроном, що був обладнаний камерою. Це означає, що ворог дивився в камеру й обирав жертву. Вдень на вулиці вони влучили у власника невеликого магазину, до того ж загиблий мав інвалідність. Людина працювала, забезпечувала місцевих жителів необхідними товарами, а одного дня його цинічно вбив так званий сусід. Російська армія б'є по цивільних, бо здолати військових не виходить.

Фото: надано пресслужбою РВА Пожежа продовольчого магазину в Семенівці, спричинена FPV-дроном

Ви згадали, що ворог обстрілює прикордонні громади Чернігівщини з різних видів зброї. Чи є час на оголошення повітряної тривоги, зважаючи на територіальну близькість?

Коли починається обстріл зі ствольної артилерії, жителі Семенівки чують так звані “виходи”, а потім – “приходи”. Російська армія використовує по Семенівці артилерію, міномети, “гради”. Схожа ситуація і в Новгород-Сіверському. Якщо аналізувати обстріли за допомогою «Гераней-2» (так звані «шахеди»), то вони часто починалися ще тоді, коли тривоги ще не було. Адже, умовно, 30 кілометрів — це дуже близько. Російські військові зазвичай ховаються за рельєфом. Випускають дрони, і відразу завдають ураження. Це відбувається так швидко, що наші системи не встигають «побачити» завчасно.

Тому і Новгород-Сіверський теж зараз перебуває у тій зоні, коли дуже часто немає повітряної тривоги, однак є обстріли. І це не через те, що ми не хочемо оголошувати тривогу, просто система моніторингу не «бачить» рух засобів ураження. Ворог маскується, вдосконалюється, використовує рельєф. І це небезпечно, адже військові залишаються на позиціях, а ось цивільні просто не встигають сховатися. Поки немає всеохоплюючої протидії дронам, людям важливо реагувати на звуки дронів, а їх чув вже, мабуть, кожен українець. Принаймні, кожен житель нашої області – стовідсотково. Як тільки почули звук дрона — одразу ховайтеся, бо це небезпечно. Україна вдосконалює системи ППО, багато збивають дронів і ракет, але поки не все, що летить з боку Росії проти нас.

Фото: facebook/Олександр Селіверстов Олександр Селіверстов на місці нічної атаки російських терористів на цивільне лісогосподарське підприємство.

Евакуація з 5-кілометрової зони: швидко приїхати і підхопити людину з тим, що в її руках

В інтернеті поширювалося відео, що в прикордонному Грем’ячі з'явився триколор, а потім українські прикордонники його знищили. Яка зараз ситуація в цьому населеному пункті? Чи є там люди?

У Грем'ячі, відстань від якого до Росії десь 2 км, насправді життя немає. Ми не так давно були поблизу цього населеного пункту. Реальність там нагадує фільм про апокаліпсис — все затягнуто оптоволокном, після великої кількості дронів, що використовують оптоволоконний кабель. Територія перебуває під вогневим контролем ворога.

Ситуація там дуже складна, однак, за даними РВА, в селі ще проживають 23 людей. Якщо потрібна буде якась глобальна допомога, ми зможемо підскочити, але буквально на кілька хвилин. Ще раніше ми евакуювали майже всіх місцевих мешканців. Ті, що там залишились, їм теж пропонували виїхати, але вони категорично відмовилися. Я не можу оцінювати, чи ці люди когось чекають, або залишилися з інших причин, однак вони ніби живуть у своїй парадигмі.

Чи багато людей виїздить із прикордонних громад? Що ви радите місцевим, адже, з одного боку, краще змінити небезпечні населені пункти на більш безпечні. А з іншого, виникне незаселена сіра зона. Чи не цього домагається ворог?

Цей рух непостійний. У жовтні ми евакуювали з 20-кілометрової зони 70 осіб, з них – 9 дітей. З початку року це цифра становить 1195 осіб, у тому числі 253 дітей. Рекомендуємо всім, хто живе дуже близько до кордону з Росією, виїжджати. Коли була можливість, ми з 5-кілометрової зони допомагали людям вивозити майно, речі. А зараз, в кращому випадку, ми можемо швидко під'їхати, підхопити цю людину з тим, що в неї в руках, і вивезти. На жаль, не більше.

Ми постійно пояснюємо місцевим жителям, аби вони не чекали погіршення ситуації. Адже ворог не зупиняє свої злочинні дії і буде продовжувати вбивати місцеве населення. Це реальний геноцид, адже складається враження, чим більше вони нас знищили, то більше отримали задоволення. Це мої думки після удару касетними боєприпасами по центру Новгород-Сіверського. Все виглядає як навмисне знищення саме цивільного населення.

Фото: надано пресслужбою РВА Обговорення з місцевими жителями першочергових потреб після обстрілів

Через це ми пропонуємо людям виїжджати, доки є можливість, і безпекова ситуація це дозволяє. З точки зору військових підрозділів їм теж краще, щоб цивільних не було. Щоб ефективно знищувати ворога, сили оборони повинні мати можливості для маневрів. А коли є цивільні, – це складно, адже ми вимушені звертати увагу на ці обставини. Тому для всіх краще, щоб цивільне населення евакуювалося із зони потенційних чи бойових дій.

А куди пропонуєте місцевим жителям виїжджати?

Селянам складно виїжджати, залишати нажите майно. Все життя людини минуло в селі, а якщо евакуюють в місто, худобу або город ж вона не забере з собою. Це вже проблема.

Іноді виходить за допомогою благодійників відремонтувати житло. Семенівська громада побудувала два модульних містечка. У Чернігові є модульне містечко, де все готове: приїжджайте та живіть. Але там немає таких умов, до яких люди звикли: свій будинок, худоба, земельна ділянка. Загалом з такою кількістю переселеного населення держава просто не встигає будувати. Ми, на жаль, не можемо в більшості випадків запропонувати людям такі умови, в яких вони хотіли б жити. Проте держава підтримує тих, хто вимушено залишає свій дім. Кожна людина одноразово отримує 10 тис. грн допомоги від благодійних організацій. Є можливість отримати компенсацію, якщо майно втрачене в результаті обстрілів. Існує механізм дистанційного обстеження домогосподарств у цих випадках, все оформляється через відповідні комісії територіальних громад і постраждалі отримують компенсації. Процедура прописана і вже налагоджена.

Фото: надано пресслужбою РВА Обговорення з місцевими жителями першочергових потреб після обстрілів

Прикордонні села часто залишаються без електропостачання, готуємося до найгірших сценаріїв

Чи залишається транспортне сполучення між районним центром і віддаленими селами? Як забезпечують людей хлібом та іншими продуктами? Адже ворог полює на автомобілі, які доставляють хліб.

Так, це правда. Російські військові наносять удари по цивільним автівкам. Наприклад, у Грем’ячі влітку був удар по машині Укрпошти. Місцеві жінки, які прийшли отримувати пенсію, і співробітники Укрпошти зазнали поранень.

У населені пункти хліб, товари першої необхідності, ліки доставляють. Якщо говоримо про селян, то вони не мають гострих проблем із харчуванням, у кожному господарстві є картопля, свині, худоба, птиця. Постійно контактуємо зі старостами щодо потреб місцевого населення. Держава надає грошову допомогу на придбання твердого палива для опалення. Також підтримують місцевих жителів прикордоння і міжнародні партнери, у тому числі Червоний Хрест, ООН тощо. Існує підтримка з відновленням будинків, які зазнали пошкоджень.

20 жовтня внаслідок російських ударів Чернігів та північна частина області залишилася без електропостачання? Як район пережив блекаут? Якою обіцяє бути зима в районі і чи підготовлені?

Все, що ви бачите по Чернігову, в квадраті притаманне Новгород-Сіверському району. Ми першими почали на собі це відчувати, коли росіяни почали атакувати критичну інфраструктуру Семенівської, а потім Новгород-Сіверської громад.

Прикордонні села дуже часто залишаються без світла. Ми робимо все можливе, щоб відновити. Раніше у прикордонні більш активно відновлювали пошкодження. Але зараз, коли це вже на рівні області відбувається, на жаль, ми перебуваємо в постійному режимі перебоїв з електропостачанням. У нас дуже часто по району взагалі немає світла. Люди вже знають, що подаємо воду, здійснюємо водовідведення, там, де це є, за допомогою генераторів. Тобто, працюємо по графіку. Вуличного освітлення в прикордонних містах, звісно, немає.

Фото: надано пресслужбою РВА Наслідки російських обстрілів у Новгород-Сіверському

Місцеві жителі і громади готувалися до зими, більшість закладів переведено на опалення за допомогою альтернативних видів палива. Вважаю, що в нас все є для того, щоб пройти вдало цю зиму. Звісно, що труднощі можуть бути. Ми готуємося до найгірших сценаріїв, щоб розгортати пункти обігріву, де люди могли б зігрітися і навіть переночувати. Ми готові, а як буде – побачимо.

Як працюють лікарні? Чи вистачає персоналу? Чи мають альтернативні джерела живлення?

Все, що стосується критичної інфраструктури, має генератори. Лікарні – це взагалі не проблема. Все працює.

Діти навчаються дистанційно? Як це можна зробити, якщо є проблеми зі звʼязком та електрикою?

Торік ми спробували запровадити змішану форму навчання. Зараз знову здебільшого перейшли на дистанційну форму навчання. Особливо в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах. Адже зараз у нас тривога триває іноді впродовж доби. За допомогою генераторів та інших технічних можливостей ми роздаємо інтернет, десь є провідний інтернет, і діти вчаться. Проте, проблеми зі сталим звʼязком існують.

Села, що віддалені від кордону, мають можливість очної чи змішаної форми навчання. Це стосується Коропської та Понорницької громад, що теж належать до Новгород-Сіверського району. Укриття є, і ще будуємо. Багато укриттів територіальні громади відремонтували за допомогою благодійників. Тобто, навчальний процес в школах громади триває.

Яку допомогу надають міжнародні партнери? Що ще потрібно?

Генераторами ми практично забезпечені, але потреба в них існує постійно. А ось зарядні станції, акумулятори дуже потрібні, щоб ми могли «замкнути» цикл сталого живлення. Адже генератор постійно працювати не може, він на це не розрахований і просто вийде з ладу. Оптимальною мала би бути така система: генератор працює і заряджає акумуляторну батарею. Потім генератор зупиняється, все переключається на акумулятор. І цей цикл можна продовжувати практично цілодобово.

Фото: Суспільне Чернігів Олександр Селіверстов

Наступу, як на початку війни, коли росіяни рухалися колонами, вже не буде

Після деокупації Чернігівщини тривають розмови про повторний наступ ворога. Чи є якісь підстави для цього? Чи це більше інформаційні атаки?

Станом на зараз, спілкуючись з військовими, я можу сказати, що в росіян достатніх сил немає. Однак сьогодні може бути так, а завтра — все по-іншому. Що таке повторний наступ взагалі? Вважаю, що такого, як на початку війни, коли вони колонами кудись рухалися, вже не буде. Вони почнуть рух – і ми будемо їх тут вбивати. Тому що просто так їм ця прогулянка не минеться. На мою думку, ні про який Чернігів зараз мови не може бути, бо це майже 200 кілометрів відстані.

З іншого боку, маємо чітко розуміти, що Путін хоче знищити нас всіх. Тому, як тільки в них буде достатньо сил і засобів для наступу, вони це будуть робити. І тут, і по Сумської області, і взагалі, де тільки зможуть. Все, що вони зможуть захопити — будуть намагатися захопити. Але ми теж вже інші. Наші сили оборони готуються до таких дій. Якщо ворог активізується — ми будемо діяти.

Які настрої в місцевих? Яке ставлення до Росії, зважаючи, що раніше багато родин часто бували в Росії, мали там друзів чи родичів? Навіть на початку повномасштабного вторгнення у мешканці дивилися російські телеканали.

Може, хтось іще й досі дивиться російське телебачення, але ми транслюємо український сигнал на прикордоння. Ситуація з цим змінилася на краще. А щодо ставлення я скажу так: країна-терорист зробила все, щоб їх вважали терористами.

Коли я виїжджаю в районі на місця після обстрілів, то люди зі сльозами клянуть Путіна, сусідів, які нас знищують і не дають нормально жити. Коли людина змушена покинути все, що вона накопичувала все своє життя, що вона про них скаже? І які можуть бути розповіді про “братні” народи? Вони нам не брати, це точно!

Фото: надано пресслужбою РВА Наслідки російських атак по цивільному населенню

Ви родом із Луганщини, маєте досвід АТО, переселилися на Чернігівщину. Але й тут війна наздогнала, в цьому регіоні багатьом здавалася війна неможливою. Що ви говорите, якщо хтось каже: «це не наша війна» або «ми не народжені для війни»?

Я — ВПОз 2014 року, тому розумію переселенців, як ніхто інший. Моя родина вимушена була починати все з нуля, бо виїхали з мінімум речей. Я взяв зброю і став на захист держави. До речі, вдруге так зробив у 2022 році, вже перебуваючи в Чернігові. На той час я вже не служив у правоохоронних органах і міг нікуди не йти. Але на другий день повномасштабного вторгнення взяв зброю і пішов рядовим захищати Чернігів. Мій підрозділ перебував на стадіоні Гагаріна, коли росіяни скидали туди ФАБи.

Тому, якщо хтось говорить, що це – “не моя війна”, то це не про мене. Досвід Донбасу доводить, що просто перечекати, і потім жити, як раніше, не вийде. Адже росіяни впроваджують програми переселення, змінюючи національний склад населення на окупованих територіях. Це стосується і бізнесу, і всього. Тому хто не хоче захищати свою державу, буде вимушений, як мінімум, бути рабом у росіян. Я вже не кажу про ті знущання, що відбуваються в окупації. А про скоєні воєнні злочини росіяни заявляють, що це фейк, але ми ж знаємо, що Буча, Ірпінь, Ізюм – це все факти! І Чернігівщина, до речі, теж відчула вплив російської окупації. Всім відомо про тортури над цивільним населенням у Ягідному та інших селах. Багато хто ще не звертався з різних причин. Проте відомо, як вони кривдили жінок, вбивали чоловіків, викрадали людей, і гроші з них вимагали, катували, вбивали. Тому я нікому не раджу на собі випробувати, що таке російська окупація.

Якщо відбудеться загострення ситуації, чи готові взяти зброю і знову стати на захист країни?

Звісно, я залишуся і буду там, де буде гаряче. Спочатку будемо займатися евакуацією цивільних, а потім вже виконувати вказівки керівництва. Якщо потрібно, то і зброю знову візьму. Ми зараз захищаємо і будемо захищати. Це наша земля, наші люди, і їх потрібно захищати.

Фото: надано пресслужбою РВА Школярі Новгород-Сіверської громади навчаються дистанційно чи в укриттях.

Чи виправдане взагалі призначення у військові адміністрації людей із бойовим досвідом?

Військовий досвід допомагає: це, коли ти розумієш людей, а вони розуміють тебе, якщо говорити про взаємодію з військовими. У Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації ми здебільшого працюємо з цивільними. Проте ми є тим містком між цивільними і військовими, який вибудовуємо. Ми активно допомагаємо цивільному населенню, але пріоритет для нас, і для мене як керівника військової адміністрації — це ведення оборонних дій. І всі повинні усвідомлювати, що, головне завдання для всіх нас – допомагати військовим підрозділам вести бойові дії.

Якою має бути перемога України? Як ви її бачите?

Я вважаю, той факт, що ми продовжуємо існувати як незалежна держава, — це вже перемога. Адже ворог намагається нас знищити. Ми захищаємося вже майже чотири роки повномасштабної війни, а нам прогнозували три дні чи тиждень. І будьмо об'єктивними: ми протидіємо монстру. Росія — дуже велика держава, з великими ресурсами, можливостями і кількістю людей. Тому наша стійкість для мене — це перемога.

На сучасному етапі кордони важливі, але я вірю, що згодом реально своє відвоювати і повернути. Приклади з історії демонструють нам — коли держава є сильною, вона здатна повернути свої території. Через це нам потрібно залишитися державою – зі своїм населенням і власною ідентичністю. Слава Україні!