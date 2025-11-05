Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Фото: t.me/chernigivskaODA

У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області унаслідок обстрілів росіян постраждали троє людей літнього віку – двоє чоловіків та жінка.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Усього за минулу добу агресор завдав по Чернігівщині 24 удари, пролунали 54 вибухи.

Ворог атакував Новгород-Сіверський “Геранями”. Росіяни вдарили по звичайних будинках, коли люди вже спали. Усі поранені – пенсіонери, їх ушпиталили.  

У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникла пожежа у літній кухні та господарчій будівлі. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі. 

Міська влада розгортає оперативний штаб, фіксує пошкодження та надає допомогу постраждалим. 

Окрім того, Коропську громаду Новгород-Сіверщини атакували КАБом. Пошкоджені електромережі. 

Фото: t.me/chernigivskaODA
﻿
