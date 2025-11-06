Через атаки ворога на залізничну інфраструктуру є зміни у русі та затримки потягів

Унаслідок атак на залізничну інфраструктуру є зміни у русі та затримки потягів.
"Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками", – розповіли в Укрзалізниці.
Зазначається, що вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура.
Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно із затримками. Це стосується таких рейсів:
- №102 Херсон – Гусарівка,
- №104 Львів – Гусарівка,
- №712 Київ – Гусарівка,
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка становить менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин для таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя – Перемишль
- № 119/120 Дніпро – Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград – Київ,
- № 37/38 Запоріжжя – Київ.
Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, і з Чернігівщини до Києва. Тому просять врахувати це під час планування поїздок.