Через атаки ворога на залізничну інфраструктуру є зміни у русі та затримки потягів

Люди не постраждали.

Унаслідок атак на залізничну інфраструктуру є зміни у русі та затримки потягів.

"Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками", – розповіли в Укрзалізниці.

Зазначається, що вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно із затримками. Це стосується таких рейсів:

№102 Херсон – Гусарівка,

№104 Львів – Гусарівка,

№712 Київ – Гусарівка,

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка становить менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин для таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя – Перемишль

№ 119/120 Дніпро – Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград – Київ,

№ 37/38 Запоріжжя – Київ.

Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, і з Чернігівщини до Києва. Тому просять врахувати це під час планування поїздок.