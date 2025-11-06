Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Через атаки ворога на залізничну інфраструктуру є зміни у русі та затримки потягів

Люди не постраждали.

Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя" після удару росіян, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок атак на залізничну інфраструктуру є зміни у русі та затримки потягів.

"Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками", – розповіли в Укрзалізниці. 

Зазначається, що вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно із затримками. Це стосується таких рейсів: 

  • №102 Херсон – Гусарівка,
  • №104 Львів – Гусарівка,
  • №712 Київ – Гусарівка,
  • №92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка становить менше години. 

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин для таких поїздів:  

  • № 31/32 Запоріжжя – Перемишль
  • № 119/120 Дніпро – Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград – Київ, 
  • № 37/38 Запоріжжя – Київ. 

Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, і з Чернігівщини до Києва. Тому просять врахувати це під час планування поїздок.
﻿
