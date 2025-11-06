Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Пʼятеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району

Ворог атакував 19 населених пунктів області. 

Пʼятеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, серед поранених є чотири рятувальники. Російський fpv-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Ще одна жінка поранена у Малокатеринівці. 

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новояковлівці, Лук’янівському,  Приморському, Рівнопіллю, Солодкому. 

398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Григорівку,  Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Новомиколаївку, Нове. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Оріхів, Новоандріївку, Новомиколаївку, Нове.

220 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Новомиколаївки, Нового. 

Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
