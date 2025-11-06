Впродовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, серед поранених є чотири рятувальники. Російський fpv-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Ще одна жінка поранена у Малокатеринівці.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новояковлівці, Лук’янівському, Приморському, Рівнопіллю, Солодкому.

398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Новомиколаївку, Нове. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Оріхів, Новоандріївку, Новомиколаївку, Нове.

220 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Новомиколаївки, Нового.

Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.