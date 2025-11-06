Головне за четвер, 6 листопада: понад 160 боєзіткнень, ситуація в Покровську, удари по шахтах на Дніпропетровщині

Бойові дії на Донеччині, 164 бойових зіткнення, ворожі обстріли, наслідки атаки на Кам ’ янське. Яким запам’ятається 1352-й день повномасштабної війни.

Наслідки удару РФ по Запорізькій області 6 листопада 2025 року

Унаслідок російського удару знеструмлені шахти в Дніпропетровській області. Під час обстрілу під землею перебували 2595 гірників.

За попередніми даними Міненерго, загиблих і поранених немає. Рятувальники і працівники шахт оперативно вивели людей на поверхню.

"росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку", – прокоментувала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Це не перший удар по шахтах Дніпропетровської області за останній час.

Увечері Росія атакувала місто Дніпро безпілотниками.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, було відомо про шістьох потерпілих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 листопада відбулося 164 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. За оновленими даними, під завалами знайшли тіло чоловіка.

Поранені ще 8 людей, повідомив в.о. начальника ОВА Власдилав Гайваненко.

У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Суд призначив довічне ув’язнення російському військовому, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Це перший випадок в історії України, коли окупант постав перед українським судом, а не був засуджений заочно. Він отримав довічне ув'язнення.

Як встановило слідство, засуджений — 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. До повномасштабного вторгнення він відбував покарання у російській в’язниці за крадіжки, але в листопаді 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію. Його зарахували стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу.

Під час бою 6 січня 2024 року в селищі Приютне Запорізької області російські військові з підрозділу «Шторм-V» захопили українську позицію і взяли в полон українських військовослужбовців. За версією розслідування і свідченнями інших полонених військовослужбовців РФ, український військовослужбовець вийшов з окопа без зброї і здався в полон, ставши на коліна. Після цього Курашов здійснив щонайменше три постріли в беззбройного полоненого.

Того ж дня інші українські бійці відбили позицію і захопили в полон Курашова та решту військових із його підрозділу.

Засуджений має право оскаржити вирок суду впродовж місяця, проте в коментарі LB.ua він заявив, що вироком задоволений і не планує подавати апеляцію.

Сьогодні, 6 листопада, у Ризі на військовій базі "Адажі" Латвія урочисто передала Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6.

"Дякую міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки", – написав у телеграмі міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ці машини одразу стануть на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Загалом у 2025 році Україна

Крім того, Латвія також передала 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Програма "Національний кешбек" продовжує діяти, виплати по ній не скасовано, їх лише тимчасово затримано через технічний процес погодження, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Виплата кешбеку за серпень відбудеться наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", – сказав він. Соболев пояснив затримку виплати тим, що фактична кількість учасників програми перевищила початково прогнозовану.

