Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали троє цивільних

Росіяни упродовж дня атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждали троє людей, є пошкодження будинків.

Про це повідомляє в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Протягом дня від ворожих ударів з РСЗВ "Град", артилерії та FPV-дронами потерпала Нікопольщина – райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

За уточненими даними, є поранені під час ранкових атак на Нікополь. Їх троє – 43-річна жінка і чоловіки 47 та 57 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Через обстріл пожежа виникла у приватному будинку. Ще один будинок зазнав пошкоджень. Пошкоджені господарська споруда та лінія електропередач.

Також увечері вибухи лунали у Павлограді. Деталі з'ясовують.