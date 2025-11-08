"АТЕШ": на Запорізькому напрямку командири ЗС РФ продають "відмовників" у трудове рабство колаборантам

Агенти партизанського руху "АТЕШ" із 1152-го мотострілецького полку повідомляють про випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих солдатів, які відмовляються брати участь у штурмах.
Про це повідомляє "АТЕШ" у Телеграм.
"Замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин відмовників записують у "зниклі безвісти", затримують і передають на неоплачувані роботи в тилу місцевим колаборантам по всій Запорізькій області. За це командири одержують від колаборантів гроші", — ідеться у повідомленні.
За інформацією партизанів, присутність таких військовослужбовців зафіксували на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську.
Як повідомляють агенти "АТЕШ", вище військове керівництво ЗС РФ знає про такі випадки, але це "не рятує російських солдатів".
