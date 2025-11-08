Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ": на Запорізькому напрямку командири ЗС РФ продають "відмовників" у трудове рабство колаборантам

Колаборанти платять російським командирам за солдатів.

"АТЕШ": на Запорізькому напрямку командири ЗС РФ продають "відмовників" у трудове рабство колаборантам

Агенти партизанського руху "АТЕШ" із 1152-го мотострілецького полку повідомляють про випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих солдатів, які відмовляються брати участь у штурмах.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Телеграм.

"Замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин відмовників записують у "зниклі безвісти", затримують і передають на неоплачувані роботи в тилу місцевим колаборантам по всій Запорізькій області. За це командири одержують від колаборантів гроші", — ідеться у повідомленні. 

За інформацією партизанів, присутність таких військовослужбовців зафіксували на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську.

Як повідомляють агенти "АТЕШ", вище військове керівництво ЗС РФ знає про такі випадки, але це "не рятує російських солдатів".
